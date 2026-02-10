Sanità a Catanzaro | tecnologia e potenziamento oncologico prima del nuovo ospedale ecco la strategia condivisa
A Catanzaro si lavora subito sulla sanità, prima ancora che arrivi il nuovo ospedale. Il consigliere regionale Enzo Bruno e il commissario dell’Azienda ospedaliero-universitaria, Simona Carbone, si sono incontrati per mettere a punto un piano di rafforzamento delle strutture oncologiche e delle tecnologie. L’obiettivo è migliorare subito i servizi, senza attendere i lavori del nuovo nosocomio. È stata una giornata di confronto diretto, con l’intento di trovare soluzioni concrete e risposte rapide per i cittadini.
Catanzaro – Un confronto costruttivo e orientato alla soluzione ha visto protagonisti il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di “Tridico Presidente”, e il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Dulbecco”, Simona Carbone. L’incontro, svoltosi nella giornata odierna, ha delineato una strategia prioritaria per la sanità catanzarese, focalizzandosi su pronto soccorso, tecnologie avanzate e potenziamento dell’oncologia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle strutture esistenti prima di valutare nuove costruzioni. Il dialogo tra Bruno e Carbone, affiancato dai dottori Lino Puzzonia e Pasquale Muccari, ha posto al centro della discussione le criticità immediate del sistema sanitario locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
