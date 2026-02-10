Sánchez si avvicina al capolinea

Pedro Sánchez si avvicina a un punto di svolta. Dopo aver conquistato l’attenzione dei media internazionali con le sue posizioni a favore dell’immigrazione, il leader spagnolo potrebbe presto affrontare nuove sfide politiche, mentre il suo consenso sembra ancora solido. La situazione si fa più tesa mentre si avvicinano le elezioni e il suo ruolo si fa sempre più al centro del dibattito pubblico.

Pedro Sánchez riscuote grande successo mediatico a livello internazionale per le sue posizioni pro immigrazione e contro gli “oligarchi” tech, ma molti meno consensi politici in Spagna. Domenica si è votato in Aragona e per il Psoe è stata una disfatta: 24,3 per cento dei voti e 18 seggi, 5 in meno rispetto alle elezioni del 2023 e peggior risultato storico per i socialisti. Ma non è solo una sconfitta regionale: la candidata alla guida della Comunità autonoma, Pilar Alegría, era ministra dell’Istruzione e portavoce del governo fino a poco più di un mese fa. Il voto contro di lei è un voto contro il governo: su questo nessun analista ha dubbi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

