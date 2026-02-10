San Siro Sala | Nessun rimpianto non è più uno stadio adeguato

La sala di San Siro si sfila dall’idea di essere uno stadio all’altezza dei tempi. Il sindaco Sala dice che non ci sono rimpianti, perché l’impianto non è più adatto alle esigenze di oggi. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha segnato uno degli ultimi grandi eventi ospitati dall’impianto prima che venga demolito, dopo la vendita a Inter e Milan. Ora si pensa a un nuovo progetto, ma il vecchio stadio lascia il ricordo di un’epoca che sta finendo.

(LaPresse) Lo stadio di San Siro ha fatto da cornice alla cerimonia di inaugurazione olimpica, uno degli ultimi grandi eventi ospitati dall'impianto prima della demolizione, dopo la vendita a Inter e Milan. Un momento simbolico, che per il sindaco di Milano Giuseppe Sala rappresenta una chiusura senza rimpianti. A margine della cerimonia di commemorazione delle vittime delle foibe, Sala ha ribadito come San Siro non sia più uno stadio adeguato ai tempi, pur riconoscendone il valore storico e il ruolo centrale avuto per la città. Un'occasione di "giusta gloria", ha spiegato il sindaco, escludendo però qualsiasi possibilità di ripensamento sul futuro dell'impianto.

