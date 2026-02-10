Samsung potrebbe aver svelato la data del Galaxy S26
Samsung potrebbe annunciare il nuovo Galaxy S26 già il 25 febbraio 2026. Secondo le prime indiscrezioni, l’azienda coreana ha scelto questa data per svelare la sua ultima serie di smartphone, anticipando di qualche settimana il classico lancio al Mobile World Congress. Restano da capire se l’evento sarà ufficiale o solo un’anticipazione, ma intanto le voci circolano con insistenza tra gli addetti ai lavori.
Samsung potrebbe presentare la sua nuova serie Galaxy S26 il 25 febbraio 2026, anticipando di fatto il tradizionale lancio che avviene durante il Mobile World Congress. L’indizio emerge da un documento promozionale della divisione mediorientale dell’azienda sudcoreana, che delinea una campagna di marketing scaglionata nel tempo e che posiziona l’evento principale in una data precisa. Insieme ai nuovi smartphone, l’evento di presentazione dovrebbe vedere anche il debutto dei Galaxy Buds 4 e 4 Pro, ampliando l’ecosistema di prodotti Samsung. La potenziale data di lancio, se confermata, rappresenterebbe una mossa strategica da parte di Samsung per distanziarsi dalla concorrenza, in particolare dai produttori cinesi che tradizionalmente presentano i loro nuovi modelli nel primo trimestre dell’anno.🔗 Leggi su Ameve.eu
