Addio all' usa e getta la Stoviglioteca fa il pieno | nel 2025 risparmiati quasi 8mila piatti

Nel 2025, la Stoviglioteca comunale di Cesena ha registrato un significativo aumento nell’utilizzo delle stoviglie riutilizzabili, contribuendo a ridurre l’uso di prodotti usa e getta. Gestita dall’Associazione Cucine Popolari Cesena, questa iniziativa gratuita permette ai cittadini di prendere in prestito piatti e stoviglie lavabili, favorendo pratiche più sostenibili e rispettose dell’ambiente. Un passo importante verso una comunità più consapevole e responsabile.

