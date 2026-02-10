Salute 86% italiani ha sofferto di stitichezza nell' ultimo anno

La maggior parte degli italiani ha avuto problemi di stitichezza nell’ultimo anno. Secondo un’indagine, l’86% delle persone ha sofferto di questo disturbo e molti faticano a riconoscerne i sintomi più importanti. Più di uno su due sa che se non si interviene, la situazione può peggiorare. La questione si fa sentire e riguarda una fetta significativa della popolazione.

roma, 10 feb. (Adnkronos Salute) - Italiani e stitichezza. "L'86% ne ha sofferto nell'ultimo anno, il 72% fatica a identificarne adeguatamente i principali sintomi e più del 42% è a conoscenza che la mancanza di trattamento della stitichezza può rendere ancora più difficile l'evacuazione". Sono i dati di un nuovo report Focaldata lanciato oggi e commissionato da Norgine – MoviGo, che permette di avere una visione di insieme sulla stitichezza in Italia, evidenziandone la diffusione e l'impatto che essa ha sulla salute degli adulti in Italia. Emergono, inoltre, ulteriori informazioni, come ad esempio, "una potenziale difficoltà mostrata dalle persone nell'affrontare un tema che può causare imbarazzo e questo può contribuire a ritardare la ricerca di soluzioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

