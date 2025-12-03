Riporterei in vita Maurizio Costanzo Penso di avere sempre fatto in modo che non provasse dolore fisico ma non so se nell’ultimo periodo ha sofferto Gli chiederei questo | così Maria De Filippi

Ilfattoquotidiano.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Se avesse l’opportunità di riportare in vita qualcuno, anche solo per due minuti, chi sarebbe e cosa gli o le chiederebbe?”, ha chiesto Francesca Fagnani a Maria De Filippi. Una domanda che a “ Belve ” viene posta a tutti gli ospiti, così il volto di Canale 5, dopo la partecipazione a tutte le puntate di queste edizione con gag e battute, si è sottoposta a tre domande tradizionali: “ Posso uscire dalla regola? Io ne porterei tre “, ha chiesto De Filippi. “Riporterei in vita mio padre e gli direi che è andato via troppo presto. Riporterei in vita mia madre perché ho ripensato a tante cose che lei ha fatto e di cui mi sono lamentata, col senno di poi ho capito il perché. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

