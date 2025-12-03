“Se avesse l’opportunità di riportare in vita qualcuno, anche solo per due minuti, chi sarebbe e cosa gli o le chiederebbe?”, ha chiesto Francesca Fagnani a Maria De Filippi. Una domanda che a “ Belve ” viene posta a tutti gli ospiti, così il volto di Canale 5, dopo la partecipazione a tutte le puntate di queste edizione con gag e battute, si è sottoposta a tre domande tradizionali: “ Posso uscire dalla regola? Io ne porterei tre “, ha chiesto De Filippi. “Riporterei in vita mio padre e gli direi che è andato via troppo presto. Riporterei in vita mia madre perché ho ripensato a tante cose che lei ha fatto e di cui mi sono lamentata, col senno di poi ho capito il perché. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Riporterei in vita Maurizio Costanzo. Penso di avere sempre fatto in modo che non provasse dolore fisico ma non so se nell'ultimo periodo ha sofferto. Gli chiederei questo": così Maria De Filippi