arabia saudita pronta a volare con leonardo

Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita è in trattative avanzate per investire nella divisione aerostrutture di Leonardo dopo mesi di speculazioni. L'aggiornamento, diffuso ieri da Bloomberg, ripropone le manovre di avvicinamento del fondo alla società italiana e prevede la creazione di un'unità globale per il settore. I colloqui tra il gruppo della difesa che fa capo al Tesoro per il 30% e il Fondo di Investimento Pubblico del regno sarebbero in stato avanzato e potrebbero essere finalizzati già dopo l'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il principe saudita Mohammed bin Salman la prossima settimana.

