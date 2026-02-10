Roma | refurtiva di lusso droga e attrezzatura per la clonazione di chiavi denunciato 38enne

Durante un normale controllo di routine, i Carabinieri di Roma Trionfale hanno fermato un uomo di 38 anni con precedenti. La perquisizione ha portato alla scoperta di refurtiva di lusso, droga e attrezzature per clonare chiavi. L’uomo, di nazionalità georgiana, è stato subito denunciato per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trionfale hanno denunciato un cittadino georgiano di 38 anni, con precedenti specifici, ritenuto responsabile di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Operazione di Perquisizione in Via Giovanni Caselli. L’operazione è scattata in via Giovanni Caselli, dove, a seguito di una condotta sospetta da parte dell’uomo, i militari hanno eseguito una perquisizione personale, estesa successivamente al suo domicilio. Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire un ingente quantitativo di merce di dubbia provenienza, tra cui gioielli in argento, orologi di pregio, pelletteria e accessori di lusso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

A Roma, i carabinieri del nucleo operativo di Trastevere hanno arrestato un 22enne residente a Mezzocammino, in seguito a un'indagine sulla detenzione di droga e orologi di lusso in casa.

