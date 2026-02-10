Ritrovati e riportati a casa i 12enni cercati a Mestre

Questa mattina a Mestre, i due ragazzi scomparsi sono stati ritrovati e riportati a casa. La loro fuga aveva creato apprensione tra le famiglie, ma fortunatamente sono stati rintracciati in poche ore grazie all’intervento delle forze dell’ordine e alla collaborazione di chi ha segnalato la loro presenza.

Una fuga che aveva messo in allarme, quella di due minorenni che non risultavano più rintracciabili dalle famiglie, ma che grazie all'operato di tutti è durata solo poche ore. I dodicenni sono stati rintracciati a Jesolo verso le 21 di oggi, martedì 10 febbraio.

