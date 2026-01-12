Da Cecilia Sala a Chico Forti | i tanti italiani riportati a casa grazie all’impegno discreto ma determinante del governo Meloni

Negli ultimi mesi, diversi italiani detenuti all’estero sono stati riportati in Italia grazie all’intervento discreto ma efficace del governo Meloni. Da Cecilia Sala a Chico Forti, queste operazioni dimostrano l’impegno costante nel tutelare i cittadini italiani all’estero, rafforzando la diplomazia e la presenza diplomatica del nostro Paese. Un esempio di come l’azione diplomatica possa contribuire concretamente alla tutela dei diritti e delle libertà dei connazionali.

La liberazione dalle carceri venezuelane di Mario Burlò e Alberto Trentini, dopo quella avvenuta nei giorni scorsi di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, rappresenta non solo un momento di gioia per l'Italia, ma un ulteriore segnale della capacità del governo di agire sul piano politico e diplomatico a tutela dei propri connazionali. Di farlo anche in condizioni difficili, spesso sciogliendo nodi rimasti strettissimi per anni, tra questioni giuridiche – come per l'estradizione di Chico Forti – e complicate partite politiche – come per il rilascio di Patrick Zaki. Sempre lavorando in silenzio, in attesa del momento giusto per imprimere l'accelerazione necessaria.

