Da Cecilia Sala a Chico Forti | i tanti italiani riportati a casa grazie all’impegno discreto ma determinante del governo Meloni

Da secoloditalia.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi, diversi italiani detenuti all’estero sono stati riportati in Italia grazie all’intervento discreto ma efficace del governo Meloni. Da Cecilia Sala a Chico Forti, queste operazioni dimostrano l’impegno costante nel tutelare i cittadini italiani all’estero, rafforzando la diplomazia e la presenza diplomatica del nostro Paese. Un esempio di come l’azione diplomatica possa contribuire concretamente alla tutela dei diritti e delle libertà dei connazionali.

La liberazione dalle carceri venezuelane di Mario Burlò e Alberto Trentini, dopo quella avvenuta nei giorni scorsi di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, rappresenta non solo un momento di gioia per l’Italia, ma un ulteriore segnale della capacità del governo di agire sul piano politico e diplomatico a tutela dei propri connazionali. Di farlo anche in condizioni difficili, spesso sciogliendo nodi rimasti strettissimi per anni, tra questioni giuridiche – come per l’estradizione di Chico Forti – e complicate partite politiche – come per il rilascio di Patrick Zaki. Sempre lavorando in silenzio, in attesa del momento giusto per imprimere l’accelerazione necessaria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

