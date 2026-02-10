Rinnovato il contratto dei cartai e cartotecnici | aumenti e più tutele per circa 4 mila addetti in Bergamasca

Questa mattina presto, alle prime luci dell’alba, è stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto dei cartai e cartotecnici. L’intesa riguarda circa 4 mila lavoratori in Bergamasca e prevede aumenti salariali e maggiori tutele per i dipendenti. L’accordo si applica dal 2025 al 2028, portando novità concrete nel settore.

È stato raggiunto all’alba di martedì 10 febbraio l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei cartai e cartotecnici per il quadriennio 2025-2028. L’intesa riguarda circa 80 mila lavoratrici e lavoratori in tutta Italia e, in provincia di Bergamo, coinvolge circa 4 mila addetti impiegati in aziende importanti del comparto. L’accordo è stato firmato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Chimici con le associazioni datoriali Assocarta e Assografici. Prevede un aumento complessivo dei minimi contrattuali del 14,8%, pari a 291 euro complessivi, di cui 275 euro sui minimi tabellari. Una parte delle risorse viene destinata anche al welfare contrattuale, tra sanità integrativa e previdenza complementare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

