Settore gomma-plastica accordo sul contratto In Bergamasca conta 10mila addetti
È stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale del settore gomma-plastica per il periodo 2026-2028. L’intesa coinvolge circa 10.000 lavoratori nella provincia di Bergamo, contribuendo a definire le condizioni di lavoro e le tutele per un comparto strategico dell’economia locale.
ECONOMIA. È stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale gomma-plastica per il triennio 2026-2028, che interessa 10mila addetti nella provincia di Bergamo. Ora la parola ai lavoratori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
OPERAIO SETTORE GOMMA PLASTICA. La Filiale di Bergamo (BG), cerca per azienda di Ponte San Pietro (BG) una/un operaio settore gomma plastica. Per info e candidature cliccare il link nel primo commento. La ricerca è rivolta a candidati ambosessi e - facebook.com Vai su Facebook
Settore gomma-plastica, accordo sul contratto. In Bergamasca conta 10mila addetti - È stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale gomma- Scrive ecodibergamo.it
CCNL Gomma Plastica rinnovo 2026: aumenti e novità - 2028: aumenti in busta paga fino a 204 euro, welfare, formazione, tutela genere, comporto ... Secondo fiscoetasse.com