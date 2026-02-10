Ricoverati 2 pazienti oncologici da Gaza | Per loro l’eccellenza della rete ospedaliera dell’Emilia-Romagna

Questa notte all’aeroporto di Milano Linate è atterrato un volo di Stato con a bordo due pazienti oncologici provenienti da Gaza. I medici italiani si sono mossi subito per assicurare loro le cure migliori, facendo affidamento sulla rete ospedaliera di eccellenza dell’Emilia-Romagna. I due pazienti stanno ora ricevendo le prime cure in un reparto specializzato, mentre le autorità confermano che il trasferimento è stato organizzato per garantire loro le cure più adeguate.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Questa notte un volo di Stato è atterrato all’aeroporto di Milano Linate. A bordo una donna di 32 anni e un bambino di 11, entrambi pazienti oncologici, entrambi provenienti dalla Striscia di Gaza. Dall’aeroporto, un’ambulanza li ha trasportati in due diversi ospedali dell’Emilia Romagna: la donna all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e il piccolo all’Ospedale dei Bambini di Parma. Entrambi erano accompagnati dalle rispettive famiglie. La Regione ha accolto sette palestinesi, arrivati questa notte . Sette persone in totale tra i due pazienti e i loro familiari, per i quali, in accordo con le Prefetture, è stata trovata un’adeguata sistemazione, così da consentire loro di stare vicino ai propri cari nel periodo dei trattamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

