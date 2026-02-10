Ribera e dintorni | anziani senza assistenza domiciliare Asp sotto pressione per ripristinare il servizio essenziale

A Ribera e nei comuni vicini, anziani senza assistenza domiciliare da giorni. I servizi sono stati interrotti, lasciando molte persone senza aiuto a casa. L’Asp è sotto pressione per ripristinare il più presto possibile un servizio che per molti è vitale. La situazione genera preoccupazione tra famiglie e operatori sanitari, che chiedono risposte rapide e soluzioni concrete.

Un’interruzione del servizio di assistenza domiciliare per anziani sta creando notevoli difficoltà nel distretto socio-sanitario di Ribera, coinvolgendo anche i comuni di Calamonaci, Cattolica Eraclea, Montallegro, Burgio, Lucca Sicula e Villafranca Sicula. Confintesa sanità ha espresso forte preoccupazione per la sospensione, chiedendo un intervento urgente dell’Asp di Agrigento per ripristinare un servizio essenziale per la popolazione più fragile. La situazione, come denuncia Marco Cavallaro, coordinatore provinciale di Confintesa sanità, si protrae da oltre dieci giorni. L’assistenza domiciliare integrata, un pilastro per molti pazienti, è stata bruscamente interrotta lasciando i cittadini in una condizione di vulnerabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ribera Dintorni Assistenza domiciliare per anziani L’assistenza domiciliare per anziani rappresenta una soluzione fondamentale per garantire comfort, sicurezza e autonomia a chi desidera rimanere nella propria casa. Assistenza domiciliare a rischio: fondi e ore ridotti per fragili e anziani L’assistenza domiciliare a rischio a Latina desta preoccupazione tra sindacati e cittadini. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ribera Dintorni Argomenti discussi: Assistenza domiciliare sospesa nel distretto di Ribera, Confintesa sanità chiede intervento urgente dell'Asp - AgrigentoNotizie; Lavoratori in nero nelle case di riposo: 3 denunce e multe per oltre 100 mila euro - AgrigentoNotizie. Castello Poggio Diana Ribera (Agrigento) Foto di Carmelo Sciangula #viaggiainsiemeanoi #fblifestyle #sicilia facebook

