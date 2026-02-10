Restyling Dall' Ara Palazzo d' Accursio si sgancia

Il Comune di Bologna ha deciso di sbloccare i 40 milioni di euro destinati al restyling dello stadio Dall'Ara. I fondi, congelati fino a ora, sono stati finalmente svincolati, anche se nei giorni scorsi il sindaco aveva aperto alla possibilità di trovare ulteriori risorse. La decisione cambia i piani per la ristrutturazione e apre nuove prospettive per il progetto.

I 40 milioni che il Comune aveva congelato per contribuire alla ristrutturazione dello stadio Dall'Ara del Bologna sono stati svincolati, sebbene nei giorni scorsi il sindaco avesse confermato la disponibilità anche a individuare altri fondi.Ora, con una delibera, la giunta conferma che "non è al.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Palazzo d'Accursio Stadio Bologna, addio al restyling del Dall’Ara? Il Comune si riprende i 40 milioni Il Comune di Bologna ha deciso di fermare i lavori di restyling dello stadio Renato Dall’Ara. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Palazzo d'Accursio Stadio Argomenti discussi: Bologna, il restyling dello stadio Dall'Ara a fine corsa: il Comune pronto a ritirare il suo finanziamento da 40 milioni; Restyling Dall’Ara. Il Comune e i 40 milioni: Pronti a ritirare i fondi. Ma il dialogo va avanti; Bologna, stop Dall'Ara: congelato il progetto di restyling; Il restyling dello stadio Dall'Ara, il sindaco di Bologna pressa il club di Saputo: Dobbiamo sapere cosa vogliono fare. Comune di Bologna cancella l'impegno di spesa per restyling del Dall'Ara(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - La Giunta comunale di Bologna ha cancellato l'impegno di spesa di 40 milioni per la ristrutturazione dello stadio Dall'Ara. La delibera approvata oggi formalizza quanto anti ... msn.com Bologna, il restyling dello stadio Dall'Ara a fine corsa: il Comune pronto a ritirare il suo finanziamento da 40 milioniAllo studio la delibera di giunta dopo la lievitazione dei costi post Covid e l’impossibilità da parte del club rossoblù di reperire i 90 milioni di euro mancanti. La partita si potrà riaprire con nuo ... corrieredibologna.corriere.it L'imprenditore e candidato sindaco sullo stop al restyling del Dall'Ara: «Fenucci rimanda la palla al Comune, è un braccio di ferro Saputo-Lepore. Per il sindaco in campagna elettorale sarebbe molto sgradevole avere contro il club, quindi la società sullo stadi - facebook.com facebook Alla vasta serie di progetti mai realizzati che hanno interessato la città si aggiunge un nuovo capitolo significativo. Il sindaco Matteo Lepore ha confermato che il restyling dello stadio Dall’Ara è ormai congelato, e la giunta comunale nei prossimi... x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.