Il Comune di Bologna ha deciso di fermare i lavori di restyling dello stadio Renato Dall’Ara. Il sindaco Matteo Lepore ha annunciato che l’operazione si ferma e che nelle prossime settimane potrebbe cambiare le priorità di bilancio di Palazzo d’Accursio. I 40 milioni destinati alla ristrutturazione vengono di nuovo ripresi dal Comune.

Il progetto di ristrutturazione dello stadio Renato Dall’Ara subisce una brusca frenata. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha confermato ufficialmente lo stallo dell’operazione, annunciando una decisione imminente che potrebbe cambiare le priorità finanziarie di Palazzo d’Accursio. A causa dell’impennata dei costi di costruzione, il Comune è pronto a svincolare i 40 milioni di euro precedentemente stanziati per l’impianto, destinandoli ad altre necessità urgenti della città. COSTI FUORI CONTROLLO E RISORSE PRIVATE MANCANTI – Alla base del “congelamento” del progetto c’è l’impossibilità, da parte del Bologna FC, di coprire l’aumento dei costi registrato negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Bologna, addio al restyling del Dall’Ara? Il Comune si riprende i 40 milioni

Approfondimenti su DallAra Stadio

Bologna si prepara a fermare definitivamente il progetto di restyling dello stadio Dall’Ara.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su DallAra Stadio

Argomenti discussi: Cor Bo – No al restyling del Dall’Ara, cosa fare con quei 40 milioni; Bologna, stop Dall'Ara: congelato il progetto di restyling; Bologna addio al restyling del Dall’Ara? Il Comune si riprende i 40 milioni; Bologna, il Comune verso lo stop al restyling del Dall’Ara: pronti a ritirare i 40 milioni!.

Bologna, sfuma il restyling dello stadio Dall’Ara: il Comune orientato a ritirare i fondi. Tutti gli aggiornamenti sulla situazioneBologna, sfuma il restyling dello stadio Dall’Ara: il Comune orientato a ritirare i fondi. Tutti gli aggiornamenti sulla situazione Il progetto di restyling dello stadio Dall’Ara sembra ormai destinat ... calcionews24.com

Cor Bo – No al restyling del Dall’Ara, cosa fare con quei 40 milioniIl Bologna deve far fronte anche alle questioni fuori dal campo e tramite le parole di Fenucci si è inteso che la corsa al restyling dello stadio termina qua. I costi sono esplosi e la società non può ... msn.com

Rendering Stadio Dall’Ara Progetto fermo da 10 anni Fermo anche lo stadio temporaneo al CAAB. ®RdC Bo 07/02/2026 #Bologna #stadiotemporaneo #stadiodallara #CAAB facebook

Il sindaco Lepore: "Per il Dall'Ara serve l'intesa con il #Bologna" x.com