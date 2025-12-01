Proroga Dehors Gennaro Cinque | Ossigeno vitale per le imprese

Tempo di lettura: 2 minuti Con l’approvazione, in sede di conversione del Decreto Semplificazioni, di un emendamento che estende il regime semplificato per l’installazione dei dehors fino al 30 giugno 2027, il Governo ha inviato un segnale forte al settore della ristorazione e dell’ospitalità italiana. La decisione, che garantisce quasi un anno e mezzo in più rispetto alla precedente scadenza (fissata a fine 2025), è stata accolta con vivo entusiasmo dalla Lega, che rivendica la misura come una propria vittoria politica e un passo fondamentale per sostenere l’economia reale del Paese. La normativa in questione, introdotta in via emergenziale durante la pandemia di Covid-19 per permettere agli esercizi pubblici di massimizzare lo spazio all’aperto e rispettare il distanziamento sociale, consente l’installazione temporanea di strutture leggere con procedure burocratiche snellite e senza l’obbligo di permessi paesaggistici complessi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Proroga Dehors, Gennaro Cinque: “Ossigeno vitale per le imprese”

Leggi anche questi approfondimenti

Bene la proroga nazionale sui dehors prevista dal DDL Semplificazioni 2025, che estende i titoli per l’occupazione del suolo pubblico fino al 30 giugno 2027 e demanda al Governo l’adozione entro il 31 dicembre 2026 della disciplina definitiva. È una scelta c - facebook.com Vai su Facebook

"Sedetevi all’aperto, sul marciapiede, sotto un fungo a gas e gustate un caffè in Dehors (il fuori) senza autorizzazione e differiti fino al 2027. Siete al centro della più solida istituzione: la proroga" @DavideGiac ? #nonstopnews Vai su X

Dehors, proroga fino al 2027. A Pavia hanno superato quota 400 - Sarebbe dovuta essere una misura provvisoria per aiutare gli esercenti penalizzati dalle chiusure a causa della pandemia da Covid, invece la “liberalizzazione” dei dehors sta per essere ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Proroga dei dehors fino al 31 dicembre 2025, il Governo estende la proroga. Il direttore Polacco: «Fondamentale il lavoro della nostra federazione» - ANCONA – “Esprimiamo grande soddisfazione per il provvedimento sui dehors contenuto nel DDL Concorrenza, frutto di un dialogo costruttivo tra la nostra Associazioni e le Istituzioni” le parole di ... Si legge su corriereadriatico.it

Contrordine sui dehors. Tavolino libero fino al 2027 - Fino a due giorni fa sembrava tutto pronto per il decreto legislativo chiamato a dettagliare i parametri e ... Riporta repubblica.it

Dehors: in arrivo la proroga delle concessioni fino al 30 giugno 2027 - Le concessioni per i dehors godranno di un’ulteriore proroga con termine allungato fino al 30 giugno 2027. Segnala ipsoa.it

Prorogare i dehors straordinari fino al 2027 è un bene o un male per le città? Roma e Milano rispondono - Dopo non pochi anni di vita, le grandi distese di tavolini all'aperto che hanno salvato bar, ristoranti, pizzerie e trattorie durante le estati degli anni pandemici 2020 e 2021 sembravano prossime ... Riporta romatoday.it