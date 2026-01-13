Control Resonant non è un semplice sequel | è il gioco più grande e ambizioso di Remedy Entertainment

Control Resonant rappresenta il nuovo capitolo di Remedy Entertainment, più di un semplice sequel. Dopo sette anni dal debutto del primo Control, il team torna con un progetto che amplia e approfondisce l’universo del Federal Bureau of Control, offrendo un’esperienza più ambiziosa e articolata, mantenendo l’attenzione alla qualità e alla narrazione. Un titolo che si inserisce nel percorso di crescita della casa di sviluppo, confermando la sua attenzione all’innovazione e alla cura dei dettagli.

A sette anni dall’uscita del primo Control, Remedy Entertainment torna sull’universo del Federal Bureau of Control con un progetto che punta molto più in alto. Il team di sviluppo finlandese ha infatti precisato che Control Resonant non nasce come un seguito conservativo, ma come una dichiarazione d’intenti, chiarendo fin da subito che l’obiettivo è superare i propri limiti creativi e tecnici. Il risultato è un titolo pensato per espandere scala, ambizione e libertà d’azione, un gioco che, nelle parole degli sviluppatori, rappresenta ciò che il team voleva e doveva fare dopo anni di esperienza accumulata. 🔗 Leggi su Game-experience.it

