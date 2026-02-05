Riforma della giustizia Le ragioni del ‘sì’ | Separare le carriere oggi è una necessità

Ieri mattina, in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, si è riunita una grande folla per ascoltare le ragioni del sì alla riforma della giustizia. Gabrielli ha spiegato perché separare le carriere dei magistrati è ormai una necessità, e molti hanno mostrato interesse ad ascoltare il suo intervento. La discussione si è concentrata sulla necessità di cambiare le regole attuali, ritenute troppo vecchie per affrontare le sfide di oggi.

Platea numerosa, ieri mattina, in Cappella Farnese a Palazzo d'Accursio per ascoltare le ragioni del sì alla riforma della giustizia. Nel convegno dal titolo 'Verso un giudice veramente terzo: le ragioni del Sì al referendum', organizzato dal Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi e moderato da Valerio Baroncini, vicedirettore del Resto del Carlino – durante il quale sono stati esposti i motivi per votare sì alla riforma sulla separazione delle carriere (si vota il 22 e 23 marzo) – sono intervenuti Augusto Barbera, presidente emerito della Corte Costituzionale, Antonio Di Pietro, membro fondatore del Comitato Sì Separa ed ex pm, Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Einaudi, Luigi Salvato, procuratore generale della Corte di Cassazione.

