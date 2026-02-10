Rapina in banca | malviventi fuggiti col denaro portato dal trasporto valori

Questa mattina, in piazza Cervi a Praticello di Gattatico, si è consumata una rapina in banca. I malviventi hanno assaltato la filiale della Banca Bpm e sono fuggiti con il denaro portato dal trasporto valori. I carabinieri sono arrivati sul posto poco dopo la segnalazione e stanno cercando di rintracciare i ladri. Nessuno è rimasto ferito durante l’azione.

Gattatico (Reggio Emilia), 10 febbraio 2026 – Nella tarda mattinata di oggi i carabinieri sono intervenuti in piazza Cervi, a Praticello di Gattatico, in seguito alla segnalazione di una rapina che era stata messa a segno alla filiale locale della Banca Bpm. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai militari dell'Arma una volta giunti sul posto, due individui con il volto in gran parte coperto hanno fatto irruzione nei locali della banca verso le 12. Sotto minaccia verbale, apparentemente senza armi in vista, i malviventi hanno inizialmente radunato dipendenti e clienti in una stanza, in attesa dell'apertura temporizzata della cassaforte.

