Rapina e terrore in banca | personale minacciato e legato la banda porta via il denaro

Nella giornata del 29 dicembre 2025, una rapina si è verificata in una banca di San Vincenzo, in provincia di Livorno. Due individui armati di taglierino hanno minacciato e legato il personale, riuscendo a portare via una somma di denaro. L'evento ha causato grande preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

San Vincenzo (Livorno), 29 dicembre 2025 – Paura in una banca a San Vincenzo: due persone sono entrate armate di taglierino e, minacciando il personale, si sono fatte consegnare i soldi. Accade alla riapertura dell’istituto di credito dopo le vacanze di Natale, nella prima mattina di lunedì 29 dicembre. Il personale stava iniziando la giornata quando i due hanno fatto irruzione. Con il taglierino hanno intimidito i dipendenti, legandoli anche delle fascette e facendosi consegnare il denaro. L’ammontare del bottino è in corso di quantificazione. Dopo la fuga dei due il personale della banca è riuscito a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

