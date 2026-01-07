Rampulla e il suo pronostico | L’Inter vincerà a Parma ma ha il match più difficile Milan e Napoli…

Rampulla, ospite a Tmw Radio, ha condiviso il suo pronostico sulla partita tra Inter e Parma, prevedendo una vittoria dell’Inter. Tuttavia, ha sottolineato che i nerazzurri affronteranno uno dei match più impegnativi della stagione. Inoltre, ha commentato le sfide di Milan e Napoli, offrendo un’analisi equilibrata sulle prossime partite di queste squadre. Di seguito, le sue considerazioni dettagliate sulla situazione attuale del campionato.

