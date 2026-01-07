Rampulla e il suo pronostico | L’Inter vincerà a Parma ma ha il match più difficile Milan e Napoli…
Rampulla, ospite a Tmw Radio, ha condiviso il suo pronostico sulla partita tra Inter e Parma, prevedendo una vittoria dell’Inter. Tuttavia, ha sottolineato che i nerazzurri affronteranno uno dei match più impegnativi della stagione. Inoltre, ha commentato le sfide di Milan e Napoli, offrendo un’analisi equilibrata sulle prossime partite di queste squadre. Di seguito, le sue considerazioni dettagliate sulla situazione attuale del campionato.
Inter News 24 Rampulla, intervenuto a Tmw Radio, rivela il suo pronostico per la sfida di campionato tra l’Inter e il Parma: le sue parole. Il campionato di Serie A sta vivendo una fase di straordinario equilibrio, con Inter, Milan e Napoli che marciano spedite in vetta alla classifica. Tuttavia, la storia del calcio insegna che i titoli si vincono spesso non negli scontri diretti, ma mantenendo la concentrazione massima contro le squadre di fascia medio-bassa. Intervenendo a TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha espresso il suo punto di vista su questa volata a tre, evidenziando il pericolo dei cali di tensione proprio in coincidenza degli impegni più abbordabili. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Ranocchia verso Inter Milan: «Chivu è l’uomo giusto per l’Inter, ecco come mi accolse quando arrivai in nerazzurro! Derby? Più difficile per il Milan»
Leggi anche: Costacurta spinge su Allegri: «Milan pronto a lottare per il titolo, ma Inter e Napoli sono più forti ma…»
Pronostico Juventus Atalanta/ Rampulla: “Motta, credi allo scudetto!” (Serie A 2024-2025, esclusiva) - La Juventus si è rilanciata nella corsa scudetto dopo il successo con l’Hellas Verona. ilsussidiario.net
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.