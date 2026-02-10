Ragazzina pestata da quattro coetanee finisce in ospedale con la frattura del setto nasale

Da latinatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite tra ragazzine si è trasformata in una vera violenza a Terracina. Durante la serata di domenica, quattro coetanee hanno pestato una ragazza, che è finita in ospedale con la frattura del setto nasale. La vittima è stata colpita più volte, senza possibilità di difendersi. Ora la polizia sta cercando di capire cosa abbia scatenato il violento confronto.

Una violenta lite tra giovanissime è degenerata a Terracina nella serata di domenica 8 febbraio. Ad avere la peggio è stata un'adolescente, selvaggiamente picchiata da un gruppo di coetanee. Tutto è avvenuto in piazza Garibaldi, intorno alle 19. I motivi della lite non sono noti, ma la situazione.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Terracina Lite

Infermiere preso a pugni da un paziente in ipotermia mentre lo soccorre nel parcheggio dell'ospedale: frattura al setto nasale

Tegola Atletico Ascoli, frattura del setto nasale per Mazzarani

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.