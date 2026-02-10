Ragazzina pestata da quattro coetanee finisce in ospedale con la frattura del setto nasale

Una lite tra ragazzine si è trasformata in una vera violenza a Terracina. Durante la serata di domenica, quattro coetanee hanno pestato una ragazza, che è finita in ospedale con la frattura del setto nasale. La vittima è stata colpita più volte, senza possibilità di difendersi. Ora la polizia sta cercando di capire cosa abbia scatenato il violento confronto.

Una violenta lite tra giovanissime è degenerata a Terracina nella serata di domenica 8 febbraio. Ad avere la peggio è stata un'adolescente, selvaggiamente picchiata da un gruppo di coetanee. Tutto è avvenuto in piazza Garibaldi, intorno alle 19. I motivi della lite non sono noti, ma la situazione. La ragazzina non usciva di casa con le sue amiche dal mese di ottobre, ovvero da quando tre bulle l'avevano minacciata intimandole che se lo avesse fatto la avrebbero picchiata. Le stesse che l'hanno poi aggredita sabato. La tredicenne, che ha riportato vari

