E’ stata purtroppo confermata la diagnosi della frattura scomposta del setto nasale per il difensore Federico Mazzarani, colpito da un calcio in faccia all’inizio del secondo tempo della sfida tra Sora e Atletico Ascoli. Un colpo che gli ha anche procurato una ferita al volto e che l’arbitro Pani di Sassari, inspiegabilmente, non ha ritenuto di dover punire tanto che non ha neanche fermato il gioco. Mazzarani aveva realizzato il gol della raddoppio alla fine del primo tempo intervenendo all’interno dell’area su un perfetto corner calciato da Coppola, nella sfida poi terminata 0-4. Una vera tegola per la compagine del patron Graziano Giordani che già deve fare a meno del centrale difensivo Simone De Santis e che ora sarà privata anche dell’altro centrale di destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Tegola Atletico Ascoli, frattura del setto nasale per Mazzarani