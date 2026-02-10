Raccolta dei rifiuti Nella Valle è porta a porta Incontri con i residenti

Da aprile, nei comuni di Gallicano, Molazzana e Fosciandora, parte il servizio porta a porta gestito da Gea. I residenti hanno già iniziato a ricevere le prime spiegazioni sul nuovo sistema di raccolta rifiuti. L’obiettivo è migliorare la qualità della raccolta, aumentare il riciclo e proteggere l’ambiente. Nei prossimi giorni si svolgeranno incontri pubblici per chiarire dubbi e spiegare le modalità di conferimento.

A partire dal prossimo 1° aprile nei comuni di Gallicano, Molazzana e Fosciandora entrerà in funzione il nuovo " Porta a Porta ", curato dal gestore Gea; un servizio pensato per migliorare la qualità della raccolta, incrementare le percentuali di riciclo e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente. A breve partiranno, inoltre, gli incontri pubblici per accompagnare i cittadini verso un sistema più efficiente e sostenibile che rappresenta per la Garfagnana un nuovo passo avanti nella gestione dei rifiuti. "Un sistema più organizzato e puntuale che consentirà di ridurre i rifiuti indifferenziati, ottimizzare la gestione del ciclo dei rifiuti e valorizzare le risorse recuperabili - spiegano da Gea –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta dei rifiuti. Nella Valle è porta a porta. Incontri con i residenti Approfondimenti su Gallicano Molazzana Fosciandora Raccolta dei rifiuti 'porta a porta' in centro, riprendono gli incontri pubblici: al via la consegna dei materiali A partire da venerdì 9 gennaio, riprendono gli incontri pubblici organizzati da Ambiente spa in collaborazione con il Comune, dedicati alla spiegazione del sistema di raccolta porta a porta nel centro cittadino. Trash-By: innovazione nella lettura dei contatori attraverso la raccolta rifiuti porta a porta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Gallicano Molazzana Fosciandora Argomenti discussi: In risoluzione le problematiche relative alla raccolta rifiuti nella zona agro costiera post temporali di fine gennaio; Nuovo servizio di raccolta rifiuti; Progetto Bluecircle per la raccolta e il riutilizzo dei rifiuti spiaggiati. Ciliento: Collaborare per proteggere il mare e trasformare il rifiuto in risorsa per l’economia circolare; Nuova modalità di raccolta differenziata da Febbraio – Cosa cambia?. Raccolta rifiuti, al via il terzo step della riorganizzazione del servizioUltima fase del percorso intrapreso da Comune di Siena e Sei Toscana per riorganizzazione servizio raccolta rifiuti sul territorio di Siena ... sienafree.it Raccolta domiciliare dei rifiuti: ultima fase per Pispini ed Esterna FontebrandaSIENA. A partire da lunedì 2 marzo inizierà il nuovo servizio di raccolta domiciliare porta a porta dei rifuti fuori porta Pispini e in via Esterna ... ilcittadinoonline.it OLBIA- NUOVI MASTELLI E ISOLE ECOLOGICHE, IL COMUNE CONTRO L'EMERGENZA RIFIUTI Il Comune di Olbia accelera sulla soluzione della questione rifiuti. A giorni partirà la distribuzione dei nuovi mastelli per ottimizzare il sistema di raccolta differen facebook Scontro tra auto e camion della raccolta rifiuti sulla Porrettana: morto l'automobilista x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.