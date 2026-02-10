Quando le donne si sentono “non abbastanza”, “troppo” o “non autorizzate”, spesso si fermano prima di iniziare. È una sensazione comune, che blocca molte di loro proprio quando sono sul punto di conquistare qualcosa di importante. La sindrome dell’impostore fa credere loro di non essere all’altezza, spingendole a mettere da parte il loro vero potenziale. Così, invece di affrontare le sfide, si sentono fuori posto, anche quando sono già nel loro spazio. Un problema che riguarda molte donne, e che spesso si manifesta proprio nei momenti decisivi.

C ome la sindrome dell’impostore protegge il tuo potenziale autentico. Ci sono donne che si sentono fuori posto proprio quando stanno entrando nel loro posto. È un paradosso sottile, ma frequente. Accade quando la vita ci porta più vicino a ciò che siamo chiamate a esprimere e, invece di sentirci finalmente a casa, iniziamo a dubitare di tutto: di noi, delle nostre capacità, della legittimità del nostro spazio. È lì che spesso compare quella voce interiore che chiamiamo sindrome dell’impostore. Ma se non fosse un difetto? Leggi anche › Sindrome dell’impostore: che cos’è e come liberarsene per sempre Come la sindrome dell’impostore protegge il tuo potenziale autentico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Quando ci sente “non abbastanza”, “troppo”, “non autorizzata” è un segnale chiaro

Approfondimenti su Città Italia

Quattromila persone si sono radunate in piazza a Milano per manifestare contro la presenza degli agenti dell’Ice durante le Olimpiadi Invernali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Città Italia

Argomenti discussi: Cosa significa sorridere sempre e non riuscire mai a dire di no, secondo la psicologia; Galiano e la risposta alla 13enne che si sente un sassolino; Il silenzio del partner fa male: ecco perché è una forma di dolore fisico e come gestirlo; Per Ma Yansong l’architettura deve sentire la natura.

Leone XIV: udienza, quando non ci si sente apprezzati si rischia di svendersi al primo offerente, ma la nostra vita valeQuando non ci si sente apprezzati, riconosciuti, si rischia persino di svendersi al primo offerente. Il Signore ci ricorda invece che la nostra vita vale, e il suo desiderio è di aiutarci a scoprirlo ... agensir.it

Quando sopravvivere diventa un atto di grandezza: perché la canzone Sono un grande di Tiziano Ferro parla a chi non si sente abbastanzaC’è una frase che resta impressa dopo il primo ascolto: Perché se non sono ancora morto, sarà per caso, sarà per torto. Oppure sarà perché sono un grande. Non c’è orgoglio, non c’è esaltazione. C’è ... greenme.it

“Leadership con l’umano” con la Dott.ssa Giulia Cornoldi Una Masterclass essenziale per ogni professionista cinofilo che vuole smettere di “lottare” con i proprietari o non si sente abbastanza ascoltato. Attraverso un inedito questionario di autovalutazione e - facebook.com facebook