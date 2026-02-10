pyrex annuncia il nuovo album king of dark

Pyrex ha annunciato ufficialmente il suo nuovo album, intitolato King of Dark. Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi a partire dal 13 febbraio. I fan aspettano con ansia l’uscita di questa nuova prova musicale.

Cosa: Annuncio ufficiale del nuovo progetto discografico King of Dark.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi dal 13 febbraio.. Perché: Segna il ritorno solista di una delle voci più iconiche della trap italiana a tre anni dall’ultimo lavoro.. L’attesa è finalmente terminata per i fan della scena urban italiana. A quasi tre anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico, Pyrex ha rotto il silenzio annunciando a sorpresa l’uscita del suo nuovo album intitolato King of Dark. L’artista, che ha contribuito a riscrivere le regole del genere in Italia, si prepara a tornare sotto i riflettori il 13 febbraio, data scelta per il rilascio ufficiale sotto l’etichetta IslandUniversal Music Italia. 🔗 Leggi su Ezrome.it

