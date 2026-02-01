PUBG MOBILE annuncia il nuovo crossover con King of Fighters

PUBG MOBILE si prepara a sorprendere i suoi fan con una nuova collaborazione. L’azienda ha annunciato ufficialmente un crossover con la serie di giochi di combattimento The King of Fighters. I giocatori potranno vedere personaggi e skin ispirate a questo famoso franchise, portando un tocco di azione e stile nel battle royale. L’evento è atteso con entusiasmo, soprattutto tra chi segue entrambe le serie. La data di uscita non è ancora stata comunicata, ma l’attesa cresce.

PUBG MOBILE ha annunciato la sua collaborazione con la celebre serie di giochi di combattimento The King of Fighters. Da oggi fino al 10 marzo, i giocatori potranno liberare il campione che è in loro con una serie di outfit, emote, compagni a tema e oggetti potenziabili ispirati ai combattenti, che introducono un tocco di combattimento nuovo ma classico a PUBG MOBILE. Con nuovissimi set di personaggi, i giocatori possono ora portare lo stile di The King of Fighters sui campi di battaglia nei panni di tre personaggi leggendari: Mai Shiranui, Nakoruru e Iori Yagami. Equipaggiati con l'iconico look e la skin per arma da fuoco di Mai Shiranui, colpisci rapidamente con il tradizionale abbigliamento Ainu di Nakoruru o domina l'arena con l'inconfondibile completo rosso e nero di Iori Yagami.

