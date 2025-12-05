Prove di carico riuscite con successo pronto per la riapertura il ponte tra San Pancrazio e Ragone
È prevista per domenica la riapertura al transito del ponte sul fiume Montone, tra San Pancrazio e Ragone. Ieri sono state effettuate le prove di carico sulla struttura, interessata da un articolato intervento di consolidamento strutturale, che hanno dato esito positivo. Ora è in corso il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
Test di sovraccarico e cortocircuito: ne sta per iniziare uno e a fine video vedremo il risultato! Sono prove in cui dispositivi elettrici vengono sottoposti a correnti superiori a quelle che gestiranno normalmente, per verificare che, in condizioni eccezionali, il prodo - facebook.com Vai su Facebook
Prove di carico riuscite con successo, pronto per la riapertura il ponte tra San Pancrazio e Ragone - La presidente della Provincia Valentina Palli: "Dopo aver sopportato i tanti, ma purtroppo inevitabili, disagi apportati dal cantiere, i cittadini di San Pancrazio e Ragone potranno pertanto nuovament ... Scrive ravennatoday.it
Ferrari, Leclerc carico per Monza: "Proveremo a ripetere il successo del 2024" - Missione riscatto per la Ferrari, che dopo il disastro in Olanda è chiamata a non deludere ancora i tifosi della Rossa, attesi sull'asfalto di Monza all'appuntamento valido per il 16º appuntamento del ... Secondo tuttosport.com