Il passaggio dalla Superbike alla MotoGP rappresenta una sfida unica, tra nuove tecnologie e dinamiche diverse. Toprak Razgatlioglu, campione del mondo Superbike, si trova ora di fronte a un percorso incerto ma stimolante, dove ogni dettaglio fa la differenza. La sua esperienza e determinazione potrebbero aprire nuovi orizzonti nel mondo delle corse motociclistiche, dimostrando che con il giusto spirito tutto è possibile.

© Sport.quotidiano.net - MotoGp, Razgatlioglu: "E' tutto diverso rispetto alla Superbike" Bologna, 17 dicembre 2025 – Può un campione del mondo Superbike essere competitivo anche in Moto gp? Sulla carta appare difficile, ma se c'è qualcuno che può farcela quello è sicuramente Toprak Razgatlioglu. Vinto il titolo con Yamaha, poi con Bmw nel 2025, battendo Nicolò Bulega, il pilota turco il prossimo anno sarà nel box Pramac, alla guida nella nuova V4 dei tre diapason. Primo contatto ai test di Valencia, con cautela, perché non c'erano a disposizione due moto, ma Toprak ha già dimostrato di avere velocità nel polso nonostante la necessità di guidare in modo totalmente diverso i prototipi rispetto alle derivate di serie.

MotoGP 2025. Toprak Razgatlioglu e il problema principale avuto con la MotoGP: "La posizione in sella". Poi: "Sono trattato come un pilota ufficiale" - Il turco ha parlato approfonditamente del suo passaggio in MotoGP: L'offerta di Yamaha nel 2022 non ha niente a che vedere con questa ... msn.com

MotoGP | Razgatlioglu: “La differenza più grande è la posizione di guida” - Toprak Razgatlioglu ha parlato per la prima volta della sua prima esperienza in MotoGP, sottolineando come la differenza più grande sia la posizione di guida. motograndprix.motorionline.com

