Pronostici di oggi 3 dicembre con Coppa Italia e DFB-Pokal Premier League e Liga

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 3 dicembre. Inter-Venezia e Napoli-Cagliari in Coppa Italia, oltre ad Atalanta-Genoa ovviamente, ma abbiamo anche Athletic Bilbao – Real Madrid nel campionato spagnolo mentre in Premier League segnaliamo il derby Arsenal – Brentford, Leeds – Chelsea e Liverpool – Sunderland. Riportiamo il solito link per la comparazione . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 3 dicembre con Coppa Italia e DFB-Pokal, Premier League e Liga

