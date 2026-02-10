Bione le società bocciano il progetto | Palazzetto dimenticato pista trattata male manca la Club House

Durante la commissione comunale di lunedì 9 febbraio, il presidente del Basket Lecco, Antonio Enrico Tallarita, ha criticato duramente il progetto di riqualificazione del centro sportivo Bione. Le società sportive hanno bocciato l’idea, sottolineando che il palazzetto è trascurato, la pista è in cattive condizioni e manca una Club House. Tallarita ha commentato con amarezza:

Dure critiche in commissione consiliare: Basket e Rugby Lecco sottolineano le mancanze, Atletica Colombo amareggiata. Cesana: "Le mie preoccupazioni erano fondate, chiedevo da mesi di ascoltare le associazioni". Valsecchi conferma: "Non è un vero partenariato, rischio da 34 milioni sul Comune" "Non so se ridere o piangere". Con queste parole il presidente del Basket Lecco, Antonio Enrico Tallarita, ha commentato il progetto di riqualificazione del centro sportivo Bione durante la commissione consiliare di lunedì 9 febbraio. Un'affermazione che sintetizza il malcontento emerso in modo chiaro e netto da tutte le principali società sportive lecchesi chiamate a esprimersi sulla proposta da 32 milioni di euro presentata da una cordata privata.

