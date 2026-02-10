Due giorni, due vite che si incrociano, raccontano la storia di due persone innamorate. Lei ricorda il momento in cui tutto sembrava perfetto, lui forse non immaginava che quella relazione sarebbe finita così. Alla fine, si lasciano, lasciando dietro di sé ricordi e domande senza risposta. Una storia che mostra quanto possa cambiare in poco tempo ciò che sembrava stabile.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Elliot, 42 anni. “Sono molto innamorato di mia moglie. Sono sposato, ho due figli di sei e tre anni, e ho un percorso professionale eterogeneo: ho fatto vari lavori, sono stato operaio, ho lavorato nel marketing. Mi piace la scrittura, la musica, il disegno, porto a casa pochi soldi e mia moglie non sembra sostenermi molto nei miei progetti. Con il passare del tempo le cose tra noi cominciano a scricchiolare, così traslochiamo in periferia, ma capiamo presto che una casa più grande non basta, portiamo con noi i nostri problemi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Prima pensavo che le persone infedeli fossero deboli”

Approfondimenti su Due Giorni

