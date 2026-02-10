Previsioni meteo per Avellino – 10 febbraio 2026

Questa mattina ad Avellino il cielo è coperto e si prevede che resterà così per tutto il giorno. Piogge leggere si susseguono senza sosta, creando una giornata umida e grigia. Le temperature sono basse e il tempo incerto non lascia spazio a grandi variazioni. La pioggia costringe molte persone a uscire con l’ombrello, mentre le strade si riempiono di pozzanghere.

Ad Avellino, il 10 febbraio 2026, i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge nel corso della giornata. In serata è attesa una diminuzione dei fenomeni e la formazione di banchi di nebbia. Gli accumuli complessivi di pioggia saranno di circa 4 mm.La.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

