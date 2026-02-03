Milano-Cortina i tiratori scelti della Polizia di Stato nei siti Olimpici

I tiratori scelti della Polizia di Stato sono già sul campo ai siti olimpici di Milano e Cortina. Sono stati schierati per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. I poliziotti specializzati sono pronti a intervenire in caso di emergenza, mentre i preparativi continuano a ritmo serrato.

Per la sicurezza delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 impiegati anche i tiratori scelti della Polizia di Stato. Nati il 10 maggio 1975, oggi, i tiratori scelti sono una realtà consolidata, dislocata presso le principali Questure e negli scali aeroportuali. Il loro elevato profilo professionale è costantemente alimentato da un addestramento continuo che impiega strumentazioni sofisticate all'avanguardia. Questo impegno per l'eccellenza è ben riassunto nel loro motto latino: "Perfectio sine haesitatione" - Perfezione senza esitazione. Il percorso formativo di questi specialisti culmina in un intenso corso di 12 settimane presso il Centro nazionale di specializzazione e perfezionamento nel tiro di Nettuno (Roma).

