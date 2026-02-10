precario a vita ora ha diritto al risarcimento

Un insegnante di religione cattolica ha ottenuto un risarcimento dopo aver dimostrato che, nonostante l’assunzione stabile, il danno di essere stato precario non si cancella. Il Tribunale di Brescia ha stabilito che il precariato mette in crisi anche chi ottiene un contratto a tempo indeterminato. La sentenza apre un varco importante per chi si trova in questa situazione, riconoscendo che il danno subito non scompare con l’assunzione.

L’assunzione non cancella il danno di esser stati precari: così il Tribunale di Brescia ha riconosciuto il risarcimento a un docente di religione cattolica. L’uomo era stato assunto in ruolo nell’anno scolastico 2025 2026, ma alle spalle aveva un lungo trascorso di precariato, come capita a molti docenti. Il Tribunale di Brescia ha quindi riconosciuto l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito, applicando, per la prima volta in Lombardia, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 30779 del 23 novembre 2025, secondo cui "l’eventuale immissione in ruolo non comporta il venir meno del diritto al risarcimento del danno spettante ai docenti Irc per l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato superiore ai 36 mesi di servizio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il tribunale del lavoro di Pescara ha stabilito il diritto al risarcimento per un docente precario di Religione Cattolica, riconoscendo l’illegittimità della ripetizione dei contratti a tempo determinato.

