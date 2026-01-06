Ponti ciclopedonali trappola Ghiaccio incidenti e feriti Scatta la messa in sicurezza

Durante le festività, si sono verificati diversi incidenti lungo i percorsi ciclopedonali vicino all’Oasi di Basiglio, causati anche da ghiaccio e condizioni di scarsa sicurezza. La situazione ha portato alla necessità di intervenire per migliorare la tutela di pedoni e ciclisti e garantire percorsi più sicuri, riducendo i rischi di incidenti e feriti. La messa in sicurezza rappresenta ora una priorità per tutelare gli utenti e migliorare la fruibilità delle aree interessate.

Durante il periodo delle festività si sono verificati incidenti lungo i percorsi ciclopedonali nei pressi dell' Oasi di Basiglio. In particolare, una donna è caduta dalla bicicletta riportando la frattura di un piede, mentre un uomo che stava passeggiando è scivolato, rendendo necessario l'intervento dei medici. Gli incidenti sono avvenuti sui ponticelli in legno che attraversano alcune aree verdi del territorio comunale, strutture molto frequentate da ciclisti e pedoni, soprattutto nei fine settimana e nei giorni festivi. Le superfici, già rese scivolose dall'umidità e dalle piogge invernali, avevano raggiunto livelli di pericolosità elevati a causa delle basse temperature e della formazione di ghiaccio.

