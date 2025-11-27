Ponte sullo Stretto le motivazioni della bocciatura della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha reso note le motivazioni principali della bocciatura del Ponte sullo stretto. Si tratta in sintesi: della violazione dell'habitat naturale, di modifiche contrattuali e mancato parere dell'Art sul piano tariffario. Nel dettaglio, i giudici contabili contestano la violazione della direttiva 9243CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, a causa della carenza di istruttoria e di motivazione della cosiddetta delibera "Iropi", della violazione dell'art. 72 della direttiva 201424UE, in considerazione delle modificazioni sostanziali, oggettive e soggettive, intervenute nell'originario rapporto contrattuale, della Violazione degli artt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ponte sullo Stretto, le motivazioni della bocciatura della Corte dei Conti

