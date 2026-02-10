Pomeriggio di follia in zona Policlinico presa la complice delle brutali aggressioni

Un pomeriggio di tensione si è consumato ieri nel quartiere vicino al Policlinico di Modena. La donna italiana di 43 anni, ricercata da mesi per aver commesso diverse aggressioni violente, è stata finalmente catturata. La sua fuga si è conclusa dopo un lungo periodo di latitanza, durante il quale aveva coinvolto una complice nelle sue azioni. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i residenti, che avevano assistito a episodi di violenza nei mesi scorsi. Ora, l’arresto mette fine a un lungo inseguimento che aveva ten

Arrestata una 43enne ricercata da mesi: insieme a un 31enne turco aveva seminato il panico tra passanti e automobilisti con rapine, botte e minacce È finita ieri la fuga di una donna italiana di 43 anni, ricercata dallo scorso novembre per una serie di violenti reati commessi nei pressi del Policlinico di Modena. I Carabinieri della Stazione di Modena Principale, in collaborazione con il personale della Questura di Reggio Emilia, hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Modena. La donna raggiunge così il suo complice, un 31enne di origine turca, che aveva già ricevuto il provvedimento restrittivo mentre si trovava detenuto per altra causa.🔗 Leggi su Modenatoday.it

