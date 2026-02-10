Monza e Brianza si conferma tra le province più inquinate d’Italia. Nonostante qualche miglioramento, l’aria resta ancora troppo sporca rispetto agli standard europei. Le polveri sottili continuano a rappresentare un problema, e i numeri dimostrano che la strada per ridurle è lunga.

L’aria a Monza e Brianza e in Lombardia migliora un po’, ma troppo lentamente. Con troppa distanza, ancora, dagli obiettivi europei. È il quadro che emerge dal report Mal’Aria 2026 di Legambiente, che fotografa una provincia e una regione ancora alle prese con livelli di inquinamento preoccupanti, nonostante segnali di progresso. Dietro la lavagna. In questo scenario, Monza si conferma tra i capoluoghi più critici, soprattutto per polveri sottili e biossido di azoto. Nella classifica generale di Mal’Aria 2026, tra i capoluoghi di provincia, Monza si colloca al settimo posto a livello nazionale e al terzo in Lombardia, dopo Milano e Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polveri sottili, Monza e Brianza al settimo posto nella classifica nazionale delle province più inquinate

