Brooklyn Fitboxing | il workout che sta facendo impazzire il mondo

Brooklyn Fitboxing sta conquistando appassionati di fitness di tutto il mondo con sessioni intense di 47 minuti, combinando musica, tecnologia e allenamenti dinamici. Un'esperienza coinvolgente che unisce esercizio fisico, adrenalina e beneficenza, offrendo un modo innovativo per allenarsi divertendosi e restare in forma.

47 minuti di pura adrenalina tra musica, tecnologia, colpi al sacco e beneficienza Quarantasette minuti senza pause, a ritmo di musica, tra pugni, calci e sudore. Brooklyn Fitboxing non è un semplice allenamento: è un’esperienza ad alta intensità che fonde HIIT, boxe, thai boxe e kickboxing i. Ilgiornaleditalia.it

