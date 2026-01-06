Fiamme e paura in un centro commerciale | brucia negozio due feriti in ospedale

Lunedì 5 gennaio, un incendio si è sviluppato nel centro commerciale Salò 2, provocando l’evacuazione di un negozio e il ricovero di due persone in ospedale. L’incendio, ancora sotto controllo, ha causato danni alla struttura e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La vicenda è attualmente oggetto di indagine per accertare le cause dell’incendio e garantire la sicurezza futura dell’area.

Un incendio è divampato nella serata di lunedì 5 gennaio all'interno di un'attività del centro commerciale Salò 2, nel Comune omonimo. L'allarme è scattato intorno alle ore 20, quando la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia ha ricevuto la segnalazione della.

