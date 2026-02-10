Pietro Sighel | le pieghe da MotoGp la famiglia di pattinatori il ciclismo e la pizza!

Pietro Sighel, il pattinatore italiano, torna in Italia con una medaglia d’oro in tasca. Dopo aver portato a casa due medaglie a Pechino, ha continuato a lavorare sodo, concentrandosi sulla preparazione per le gare di Milano Cortina. Alla fine, l’impegno è stato premiato: Sighel ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta. Oggi, il 24enne di Bolzano si gode il successo e si prepara già alle prossime sfide.

Pietro Sighel a Milano Cortina ha aggiunto l'oro alla sua collezione di medaglie olimpiche. Dopo l'argento e il bronzo di Pechino è arrivata quella più prestigiosa grazie alla vittoria nella staffetta di short track. In casa Sighel il pattinaggio è una questione di famiglia: anche la sorella Arianna è in pista per inseguire il sogno di una medaglia davanti al pubblico di casa, mentre il padre Roberto (che è stato il primo italiano a vincere un Mondiale nel pattinaggio di velocità) seguire le Olimpiadi da commentatore sportivo per la pista lunga. Insomma, a Milano Cortina c'è tutta la famiglia Sighel, un simbolo del pattinaggio italiano.

