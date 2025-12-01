Short Track ode a Pietro Sighel L’impresa di Dordrecht certifica il suo talento e la sua grandezza

Quest’oggi, primo giorno di dicembre 2025, è doveroso spendere due parole per Pietro Sighel e celebrare un atleta misconosciuto dal “grande pubblico”, pur essendo tra i migliori del mondo nella sua disciplina. Anzi, diciamo tranquillamente il numero 2 dell’orbe terracqueo, avendo chiuso la classifica generale del World Tour (il massimo circuito dello short-track) alla piazza d’onore. Lo short-track è uno sport la cui visione è purtroppo stata distorta alle nostre latitudini dal delittuoso modo in cui, più di vent’anni fa, una trasmissione satirica sulla TV generalista diede risalto alla vicenda di Steven Bradbury ai Giochi olimpici di Salt Lake City 2002. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short Track, ode a Pietro Sighel. L’impresa di Dordrecht certifica il suo talento e la sua grandezza

