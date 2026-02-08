Piano di formazione degli ATA redatto dal DSGA | In arrivo bozza rilevazione bisogni e bozza del piano da scaricare A cura di Paola Perlini

La scuola si prepara a aggiornare il personale ATA. Il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ha preparato una bozza per il piano di formazione, che sarà presto disponibile insieme a un documento di rilevazione dei bisogni. La proposta arriverà nelle prossime settimane e mira a definire meglio le priorità di formazione per gli operatori scolastici. La procedura è in fase di finalizzazione, e tra poco le scuole potranno scaricare i documenti ufficiali.

La formazione del personale ATA ha trovato sempre spazio nei CCNL della Scuola a partire da quello del 16021999 dove all'art. 26 era previsto quanto segue: «Nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione della pub­blica amministrazione, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli.

