Perugia ecco il Comitato Società civile per il No al referendum

10 feb 2026

A Perugia è iniziata ufficialmente la campagna del “Comitato Società civile per il No al referendum”. Nei prossimi giorni, i volontari del gruppo si incontreranno per organizzare incontri e distribuire materiali, cercando di convincere i cittadini a votare contro la riforma prevista per il 22 e 23 marzo. La presenza sul territorio cresce, e il gruppo si prepara a coinvolgere più persone possibile in questa fase decisiva.

A Perugia è partita la campagna del “Comitato Società civile per il No al referendum" del 22 e 23 marzo. Il segretario è Andrea Marconi, la portavoce è Alessandra Lecce e il coordinatore è Mauro Volpi, già professore universitario di diritto costituzionale, preside della Facoltà di Giurisprudenza.🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

