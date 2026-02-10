Perugia a San Valentino visita romantica alla Torre degli Sciri
A Perugia, il cuore della città batte forte a San Valentino. La via dei Priori si riempie di iniziative pensate per gli innamorati, organizzate dall’associazione Priori aps con il supporto del Comune. Tutti si muovono tra visite, eventi e momenti romantici, rendendo la giornata speciale per chi sceglie di passare qui il giorno degli innamorati.
A San Valentino via dei Priori si accende con una serie di iniziative e appuntamenti dedicati agli innamorati proposti dall'associazione Priori aps, con il patrocinio del Comune di Perugia.La quarta edizione dell'evento propone una romantica visita alla Torre degli Sciri che, nella giornata di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
