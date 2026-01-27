Italia divisa in due MeteoGiuliacci | cosa succede nel weekend

Da iltempo.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel prossimo fine settimana, l’Italia si dividerà in due parti. Al Nord e al Centro il tempo resterà stabile e soleggiato, grazie all’alta pressione. Al Sud e nelle Isole, invece, arriverà un ciclone che porterà pioggia e venti forti, soprattutto nella giornata di sabato.

Nel prossimo weekend l'Italia sarà divisa in due: Nord e Centro con tempo stabile e soleggiato grazie all'alta pressione, Sud e Isole interessati da un ciclone con piogge e venti forti, soprattutto nella giornata di sabato. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it domenica 1 febbraio è atteso un temporaneo miglioramento al Sud ma già in serata arriverà un nuovo peggioramento con piogge e neve sulle Alpi. Anche l'inizio della prossima settimana sarà instabile, con perturbazioni dal Nord Europa e senza un ritorno duraturo dell'alta pressione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Approfondimenti su Italia Weekend

