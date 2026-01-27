Nel prossimo fine settimana, l’Italia si dividerà in due parti. Al Nord e al Centro il tempo resterà stabile e soleggiato, grazie all’alta pressione. Al Sud e nelle Isole, invece, arriverà un ciclone che porterà pioggia e venti forti, soprattutto nella giornata di sabato.

Nel prossimo weekend l'Italia sarà divisa in due: Nord e Centro con tempo stabile e soleggiato grazie all'alta pressione, Sud e Isole interessati da un ciclone con piogge e venti forti, soprattutto nella giornata di sabato. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it domenica 1 febbraio è atteso un temporaneo miglioramento al Sud ma già in serata arriverà un nuovo peggioramento con piogge e neve sulle Alpi. Anche l'inizio della prossima settimana sarà instabile, con perturbazioni dal Nord Europa e senza un ritorno duraturo dell'alta pressione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Italia divisa in due. MeteoGiuliacci: cosa succede nel weekend

Approfondimenti su Italia Weekend

Tra il 24 e il 25 gennaio, i viaggiatori di treni Alta Velocità in Italia potrebbero incontrare disagi a causa dei lavori al Ponte al Pino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Previsioni meteo in Italia per l'inizio di settembre 2025. Ottime notizie!! Ecco cosa accadrà

Ultime notizie su Italia Weekend

Argomenti discussi: Italia divisa in due, stop all'Alta Velocità a Firenze per lavori; Alta Velocità, Nodo di Firenze: l’Italia divisa in due dal nuovo Ponte al Pino; Salari fermi, eredità d’oro: l’Italia divisa in due; Treni, Italia divisa in due per lavori a Firenze il 24 e 25 gennaio. Alta velocità e regionali: la guida completa.

MeteoGiuliacci: Italia divisa in due. Cosa succede nel weekendNel prossimo weekend l’Italia sarà divisa in due: Nord e Centro con tempo stabile e soleggiato grazie all’alta pressione, Sud e ... iltempo.it

Alta velocità, domani Italia divisa in due per i lavori a Firenze: meno treni e bus sostitutivi, cosa sapereDalle ore 15 del 24 gennaio alle ore 15 del 25 circolazione sospesa per Frecce Trenitalia, Italo, Intercity e Regionali tra Firenze Rifredi e Campo di Marte: trasferimenti in bus tra le due stazioni p ... corriere.it

A Luino l'unità del centrodestra pare non essere stata ancora raggiunta. Chi nicchia è Forza Italia, divisa. - facebook.com facebook

Italia divisa in due sul #meteo: maltempo al Centro-Sud, migliora al Nord #26gennaio #iltempoquotidiano x.com