Milano Beppe Sala | Guardo con interesse a quello che sta facendo Renzi

Durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 alla Statale di Milano, il sindaco Beppe Sala ha commentato la situazione politica attuale, sottolineando come le problematiche interne spesso coinvolgano più i rapporti con i propri alleati che con l’opposizione. Ha inoltre espresso interesse per le iniziative di Renzi, evidenziando l’attenzione verso le dinamiche politiche nazionali e locali in un quadro di continuità e dialogo.

Il sindaco di Milano Beppe Sala, presente all’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 alla Statale di Milano, parla della questione Giunta: “È chiaro che non è un fatto del Pd, ma ovviamente è piu’ facile per un sindaco o per un presidente del Consiglio, in generale per chi governa qualcosa, avere problematiche all’interno più che con l’opposizione. Fa parte del funzionamento delle amministrazioni e i dibattiti ci sono. Però poi bisogna trovare una sintesi per il bene di tutti e io cerco sempre di trovarla. Spero davvero di chiudere il capitolo Giunta in settimana”. Poi una battuta su Italia Viva di Matteo Renzi: “Guardo con interesse a quello che sta facendo Renzi, se dovesse nascere la cosiddetta ‘ quarta gamba ‘ dovrà essere l’insieme di varie iniziative. 🔗 Leggi su Lapresse.it

